За лето в Нижнем Тагиле подрядчики обещают выполнить все капитальные ремонты домов

На встрече с главой подрядчики доложили о капитальных ремонтах в жилых многоквартирных домах, которые были сделаны за 2015 год. По озвученным данным, капремонты проводились в 71-м доме. При этом, по 43-м из них «Стройкомплекс» выполнил все работы и сдал необходимую документацию в региональный фонд.

Также, с компанией «Стройдор» региональный оператор расторгнул договор в одностороннем порядке – подрядчик нарушил график выполнения работ и осуществлял эти работы некачественно.

Новыми победителями в конкурсе по отбору подрядных организаций стали компании «Стройкомплекс» и «Промстройсервис». В их введении находятся 14 и 10 жилых домов соответственно. Подрядчики планируют закончить эти работы к середине лета.

В этом году, в рамках краткосрочного плана реализации областной программы в Нижнем Тагиле, запланировано проведение капремонтов в 78 домах: подрядные организации совершат ремонт кровли, фасадов, инженерных сетей и подвалов. 28-ю домами займется «Ремонтно-строительный комплекс Урала». Остальные дома отремонтирует «Стройкомплекс». Подрядчики уже приступили к работам. Добавим, что, согласно графику, фирмы должны выполнить свои обязательства до осени.