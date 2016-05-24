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За лето в Нижнем Тагиле подрядчики обещают выполнить все капитальные ремонты домов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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За лето в Нижнем Тагиле подрядчики обещают выполнить все капитальные ремонты домов

24 мая 2016, 14:55ОбществоТимофей Данилов
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