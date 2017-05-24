Банк «НЕЙВА» дарит скидки на летний отдых!

Традиционно летом Банк «НЕЙВА» предлагает кэшбэк на отпускные категории. Всё лето при оплате картой банка отеля, авиа и ЖД билетов, аренды автомобиля или турпутёвки банк возвращает вам до 3% от стоимости ваших затрат живыми деньгами без ограничения суммы. А в июне при оплате турпутёвки действует повышенный кэшбэк — 10% для карт Gold и 5% для карт Classic. Успевайте получить от Банка «НЕЙВА» дополнительную скидку на ваш отдых!

Карты Банка «НЕЙВА» — это не только выгодный кэшбэк живыми деньгами и без ограничения суммы возврата, это ещё и настоящая мультивалютная карта, с которой очень удобно и безопасно путешествовать по другим странам. А курсы операций с валютой в банке традиционно одни из лучших.

Не везде в путешествии можно расплатиться картой? Не беда — по картам Банка «НЕЙВА» можно снимать без комиссии наличные в местной валюте в банкоматах по всему миру. Банк в любой ситуации придёт вам на помощь.

Выгодный кэшбэк живыми деньгами без ограничения суммы, отличные курсы по валюте, получение наличных без комиссии — вот настоящая карта, которая сделает ваш отдых удобным, безопасным и выгодным!

Все условия по категориям кэшбэка на летний период можно посмотреть на сайте банка.

Оформить дебетовую или кредитную карту банка можно в любом офисе, онлайн на сайте, а также по круглосуточному многоканальному телефону 8−800−7000−213 (звонок из России бесплатен).