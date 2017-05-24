Банк «НЕЙВА» дарит скидки на летний отдых!
Лето — традиционная пора отдыха, и всем хочется получить в отпуске максимум впечатлений и мощный заряд энергии. Банк «НЕЙВА», конечно, не выберет за вас отель для отдыха и не купит вам билеты, но может вернуть обратно в семейный бюджет заметную часть расходов, потраченных на отпуск!
Традиционно летом Банк «НЕЙВА» предлагает кэшбэк на отпускные категории. Всё лето при оплате картой банка отеля, авиа и ЖД билетов, аренды автомобиля или турпутёвки банк возвращает вам до 3% от стоимости ваших затрат живыми деньгами без ограничения суммы. А в июне при оплате турпутёвки действует повышенный кэшбэк — 10% для карт Gold и 5% для карт Classic. Успевайте получить от Банка «НЕЙВА» дополнительную скидку на ваш отдых!
Карты Банка «НЕЙВА» — это не только выгодный кэшбэк живыми деньгами и без ограничения суммы возврата, это ещё и настоящая мультивалютная карта, с которой очень удобно и безопасно путешествовать по другим странам. А курсы операций с валютой в банке традиционно одни из лучших.
Не везде в путешествии можно расплатиться картой? Не беда — по картам Банка «НЕЙВА» можно снимать без комиссии наличные в местной валюте в банкоматах по всему миру. Банк в любой ситуации придёт вам на помощь.
Выгодный кэшбэк живыми деньгами без ограничения суммы, отличные курсы по валюте, получение наличных без комиссии — вот настоящая карта, которая сделает ваш отдых удобным, безопасным и выгодным!
Все условия по категориям кэшбэка на летний период можно посмотреть на сайте банка.
Оформить дебетовую или кредитную карту банка можно в любом офисе, онлайн на сайте, а также по круглосуточному многоканальному телефону 8−800−7000−213 (звонок из России бесплатен).
Банк «НЕЙВА»: Лучший курс на отдых!