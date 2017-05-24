Школьники Нижнего Тагила отметили последний звонок: кто-то с родителями, кто-то с друзьями, а кто-то со спиртным (ФОТО, ВИДЕО)

Пик торжеств в Нижнем Тагиле пришёлся на 23 мая. Именно в этот день улицы города были заполнены подростками в деловых костюмах с лентами и школьницами с бантиками и элементами советской школьной формы.

Школьники, встреченные журналистами TagilCity.ru в центре города, в массе своей не просто праздно гуляли. Большинство из них принимали участие в различных досуговых мероприятиях, как традиционных, так и относительно новых.

Кто-то участвовал в квестах, в том числе автомобильных, кто-то катался на аттракционах, кто-то просто сидел с друзьями на скамейках в парках и скверах и обсуждал пережитое или то, что предстоит пережить.

Некоторые дети были сами по себе.

Другие с педагогами.

Некоторых детей сопровождали и педагоги, и родители.

Однако нашлись и школьники, которые употребляли спиртное в самом центре города. Группа школьников, на вид – выпускники 9-го класса, на нижних ярусах Тагильской лагуны употребляла пиво. Разумеется, никаких сопровождающих с ними не было. Заметив внимание со стороны, они спрятали спиртное и пошли в сторону Театрального сквера.

Фото и видео от 23 мая, 2017 года.