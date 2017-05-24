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Школьники Нижнего Тагила отметили последний звонок: кто-то с родителями, кто-то с друзьями, а кто-то со спиртным (ФОТО, ВИДЕО)
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Школьники Нижнего Тагила отметили последний звонок: кто-то с родителями, кто-то с друзьями, а кто-то со спиртным (ФОТО, ВИДЕО)

24 мая 2017, 10:35ОбществоПавел Щербина
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