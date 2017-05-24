Сотрудница Управления МВД Свердловской области уличена в предъявлении поддельного документа об образовании

Сотрудниками собственной безопасности ГУ МВД Свердловской области был выявлен факт подлога документа об образовании работницы Управления по вопросам миграции.

Для того, чтобы попасть на должность, женщина предоставила поддельный документ об окончании Уральской юридической академии, сообщает Life.ru.

Однако, обман был раскрыт. Сотрудницу уволили с работы по отрицательным мотивам. Собранные материалы по делу переданы для дальнейшего рассмотрения в следственный комитет.

Если вина представительницы полицейского главка будет доказана, она понесет заслуженное наказание, сообщает начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.