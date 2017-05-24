Субботник на Муринских прудах пройдёт 3 июня силами неравнодушных жителей Нижнего Тагила (ФОТО)

На данный момент территория вокруг Муринских прудов представляет собой не самую эстетичную картину: прибрежная полоса сплошь покрыта мусорными кучами.

Там всё порастает травой, поэтому навести порядок нужно максимально оперативно пояснила редакции TagilCity.ru организатор субботника Анастасия.

Тагильчанка уже распечатала объявления о предстоящем субботнике и нашла ГАЗель. Однако вопрос с тем, куда вывезти собранный мусор пока остаётся открытым. В связи с чем, требуется посильная помощь с организацией вывоза.

На Муринских прудах летом отдыхают многие горожане, но не все забирают отходы своего отдыха с собой. Немалая часть их уходит под снег и всходит по весне вместо подснежников.

В преддверии жарких летних дней и отдыха на природе призываем жителей родного города Нижнего Тагила принять участие 3 июня в 10:00 в ЭКОакции «Чистые Муринские пруды - 2017» неподалёку от улицы Булата Окуджавы. У кого есть возможность, просим взять перчатки и мешки для мусора сообщает тагильчанка на своей странице в соцсетях.

Желающие поучаствовать в этом полезном начинании могут подойти в 10:00 3 июня к ТЦ «Семейный».

Уточняющие вопросы можно задать в редакцию TagilCity.ru или организатору субботника по телефону +7 (902) 188-10-08.