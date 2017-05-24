Учебные тренировки и уроки безопасности в рамках Дня защиты детей прошли в школе №66 Нижнего Тагила (ФОТО)

В рамках Дня защиты детей в одной из тагильских школ города была проведена учебная тренировка в случае выброса хлора.

Ученики и персонал 66-й школы были эвакуированы на верхний этаж учебного здания. Все получили ватно-марлевые повязки, была проведена герметизация помещений.

Сотрудники Центра защиты населения города отработали с участниками мероприятия действия, которые должны производиться во время чрезвычайной ситуации.

В этот же день в учебном заведении прошли открытые уроки безопасности, которые провели представители различных служб безопасности города.

Ученикам одного из начальных классов было рассказано о причинах возникновения возгорания в доме и способах защиты своего жилища от пожаров. Урок провела методист поисково-спасательной службы Центра. Она напомнила детям и о правилах, которые нужно соблюдать для обеспечения безопасности.

Дети также узнали алгоритм действий в случае возникновения пожара: вызов пожарных, эвакуация. В подарок школьники получили буклеты и раскраски на противопожарную тематику.