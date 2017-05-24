Жители посёлка в Свердловской области вынуждены жить в аварийном доме: 22 года назад там взорвался газ

В сюжете говорилось, что горожане вынуждены жить в аварийном доме, где в 1995 году произошел взрыв газа, из-за чего разрушился один из подъездов. Местные власти лишь переселили людей из разрушенного подъезда и изолировали место. Часть здания было решено «спилить», а жителям предложили временно пожить в бараках. Автор сюжета отметил, что часть средств, которые были выделены на ремонт, использовались не по назначению, передает пресс-служба СК РФ по региону.