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Жители посёлка в Свердловской области вынуждены жить в аварийном доме: 22 года назад там взорвался газ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители посёлка в Свердловской области вынуждены жить в аварийном доме: 22 года назад там взорвался газ

24 мая 2017, 07:15Общество
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