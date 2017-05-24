Жители посёлка в Свердловской области вынуждены жить в аварийном доме: 22 года назад там взорвался газ
24 мая 2017, 07:15Общество
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Следственный комитет по Свердловской области накануне организовал проверку по факту информации, данной в сюжете по одному из федеральных телеканалов. Речь шла о жильцах многоквартирного дома в посёлке Вересовка Первоуральского городского округа, которые опасаются за сохранность строения после реконструкции дома.
В сюжете говорилось, что горожане вынуждены жить в аварийном доме, где в 1995 году произошел взрыв газа, из-за чего разрушился один из подъездов. Местные власти лишь переселили людей из разрушенного подъезда и изолировали место. Часть здания было решено «спилить», а жителям предложили временно пожить в бараках. Автор сюжета отметил, что часть средств, которые были выделены на ремонт, использовались не по назначению, передает пресс-служба СК РФ по региону.
По данному факту председатель следственного комитета России поручил областному следственному управлению организовать проверку. Сейчас специалисты дают правовую оценку действиям ответственных лиц, а также проводят опросы жильцов и готовят необходимую документацию.
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