1440 юных тагильчан стали участниками музейной игры «Сказы дедушки Музея»

1440 дошкольников и более 200 педагогов, воспитателей и заведующих детских садов стали участниками 104 мероприятий и 540 лекций. Согласно задумке, дошкольники посещали лекции на краеведческие темы, а также музейные интерактивные мероприятия. Те, кто прошел этот путь, продолжали участвовать в полуфинальных играх, а затем в финале. В финале оказались 29 подготовительных групп из 15 детсадов.

Такие игры для дошкольников впервые проводились в музее-заповеднике и требовали основательной подготовки, потому как дети – аудитория особенная, которая не терпит скуки! рассказала зав. научно-просветительным отделом Лилия Верещацкая.

За это время в музее было проведено 540 лекции и 104 мероприятия.

Проект включал в себя обязательное участие групп дошкольных учреждений в восьми лекциях на краеведческие темы и четырех музейных интерактивных мероприятиях. Только проделавшие этот путь группы получили право принять участие сначала в полуфинальных играх, а затем и финале поделилась Лилия Анатольевна.

Финал «Сказов дедушки Музея» прошёл 5 мая. Участниками стали шесть команд из детских садов №207, 203, 188, 196, 205 и 179. Командам пришлось пройти четыре тура по четыре вопроса каждый. В итоге победителем стала команды детсада №203, второе место у №188 и третье место у детского сада №207. Участники получили подарки, сертификаты и наборы первоклассника, рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Можно отметить, что ребятам участие в игре «Сказы дедушки Музея» дало не только новые знания, но и умение работать в команде, умение побеждать и проигрывать, что, несомненно, пригодится им в дальнейшей жизни отметила Лилия Верещацкая.