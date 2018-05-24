5 млн рублей выделено на ремонт крыши детского сада №22 в Нижнем Тагиле

Госзакупку на 5 млн 220 тысяч рублей совершает администрация Нижнего Тагила для выполнения строительно-монтажных работ по капитальному ремонту кровли детского сада №22 МКДОУ ДС «Гармония».

23 мая закончился срок подачи заявок, а 28 мая пройдет электронный аукцион, на котором определится подрядчик.

По информации официального сайта госзакупок, срок ремонтных работ — 45 дней с момента заключения контракта. Перед началом работ подрядчик должен будет согласовать цвет кровельного покрытия с Управлением архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила.

Также подрядчик будет обязан осуществлять систематическую уборку помещений от строительного мусора и вывозить его из помещений, где проводится ремонт.