5 россиян в возрасте старше 100 лет продолжают трудовую деятельность
24 мая, 16:25Общество
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В России зарегистрированы 5 работающих пенсионеров в возрасте старше 100 лет.
Пресс-служба ПФР пояснила, что работодатели выплачивают за них страховые взносы. Этот факт говорит о продолжении трудовой деятельности пенсионерами, несмотря на преклонный возраст.
ТАСС сообщило, что четыре работающих долгожителя проживают в Москве и Московской области, один – в Краснодарском крае.
По информации ПФР, в России насчитывается более 16 тыс. жителей старше 100 лет.
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