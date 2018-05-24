5 россиян в возрасте старше 100 лет продолжают трудовую деятельность

Пресс-служба ПФР пояснила, что работодатели выплачивают за них страховые взносы. Этот факт говорит о продолжении трудовой деятельности пенсионерами, несмотря на преклонный возраст.

ТАСС сообщило, что четыре работающих долгожителя проживают в Москве и Московской области, один – в Краснодарском крае.

По информации ПФР, в России насчитывается более 16 тыс. жителей старше 100 лет.