5 млн рублей выделено на ремонт крыши детского сада №22 в Нижнем Тагиле

В 2018 году в Нижнем Тагиле будет отремонтирована крыша детского сада №22 по адресу улица Шламовая, 31. На ремонт выделено 5 млн 220 тысяч рублей. Госзакупку на 5 млн 220 тысяч рублей совершает администрация Нижнего Тагила для выполнения капитального ремонта кровли детского сада №22 МКДОУ ДС «Гармония».
23 мая закончился срок подачи заявок, а 28 мая пройдет электронный аукцион, на котором определится подрядчик.
По информации официального сайта госзакупок, срок ремонтных работ — 45 дней с момента заключения контракта. Перед началом работ подрядчик должен будет согласовать цвет кровельного покрытия с Управлением архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила.
Также подрядчик будет обязан осуществлять систематическую уборку помещений от строительного мусора и вывозить его из помещений, где проводится ремонт.
Напомним, что 7,7 млн рублей выделено на ремонт крыши в здании школы №24.