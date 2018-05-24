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Новости Нижнего Тагила

5 млн рублей выделено на ремонт крыши детского сада №22 в Нижнем Тагиле

24 мая 2018, 15:00Добавить новость
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В 2018 году в Нижнем Тагиле будет отремонтирована крыша детского сада №22 по адресу улица Шламовая, 31. На ремонт выделено 5 млн 220 тысяч рублей. Госзакупку на 5 млн 220 тысяч рублей совершает администрация Нижнего Тагила для выполнения капитального ремонта кровли детского сада №22 МКДОУ ДС «Гармония».

23 мая закончился срок подачи заявок, а 28 мая пройдет электронный аукцион, на котором определится подрядчик.

По информации официального сайта госзакупок, срок ремонтных работ — 45 дней с момента заключения контракта. Перед началом работ подрядчик должен будет согласовать цвет кровельного покрытия с Управлением архитектуры и градостроительства Нижнего Тагила.

Также подрядчик будет обязан осуществлять систематическую уборку помещений от строительного мусора и вывозить его из помещений, где проводится ремонт.

Напомним, что 7,7 млн рублей выделено на ремонт крыши в здании школы №24.

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