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Новости Нижнего Тагила

Бесплатные билеты в кино за отказ от сигарет будут дарить 31 мая в Нижнем Тагиле

24 мая 2018, 17:30Добавить новость
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Акция в честь Всемирного дня без табака пройдет в Нижнем Тагиле 31 мая - за выброшенную в специальную корзину пачку сигарет тагильчане смогут получить билет в кино.

Для того, чтобы получить бесплатный билет в кино, необходимо выбросить пачку сигарет в специальную корзину для мусора, которая будет установлена в холле кинотеатра «Красногвардеец», сообщает «Тагильский рабочий».

Кинопоказ будет проходить в этот же день в 19.00. Документальный проект «Роналду против Месси» повествует о двух легендарных игроках – Криштиану («Реал Мадрид») и Лионеле («Барселона»).

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