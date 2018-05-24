Александр Челушкин возглавил ДЮСШ «Спутник» в Нижнем Тагиле
24 мая, 18:45Общество
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Александр Челушкин назначен новым руководителем детско-юношеской спортивной школы «Спутник» в Нижнем Тагиле.
Сюжеты: Нижний Тагил
48-летний Александр Челушкин большую часть карьеры играл в ХК «Спутник». С 2007 года Александр работал в структуре ХК «Спутник».
Бывшему директору спортивной школы Александр Медведеву грозило уволенение за многочисленные нарушения, которые выявила Счетная палата при проверке расходования бюджетных средств ДЮСШ, пишет АН «Между строк».
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