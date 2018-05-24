Бесплатные билеты в кино за отказ от сигарет будут дарить 31 мая в Нижнем Тагиле

Для того, чтобы получить бесплатный билет в кино, необходимо выбросить пачку сигарет в специальную корзину для мусора, которая будет установлена в холле кинотеатра «Красногвардеец», сообщает «Тагильский рабочий» .

Кинопоказ будет проходить в этот же день в 19.00. Документальный проект «Роналду против Месси» повествует о двух легендарных игроках – Криштиану («Реал Мадрид») и Лионеле («Барселона»).