Два пьяных жителя Ачитского района избили и похитили незнакомого мужчину (ФОТО)

2 января 2018 года два жителя деревни Ялым 26 и 36 лет после распития спиртных напитков напали на мужчину, поместили его в багажник автомобиля ВАЗ-21120 и вывезли к местному кладбищу. Там они достали жертву из багажника, нанесли несколько ударов по лицу и, вернув в деревню, отпустили. Со слов пострадавшего, ему объяснили, что сделано это было «в профилактических целях».