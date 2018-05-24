Два пьяных жителя Ачитского района избили и похитили незнакомого мужчину (ФОТО)

После чрезмерного употребления алкоголя два жителя деревни Ялым в Ачитском районе напали на незнакомого мужчину, избили его и засунули в багажник автомобиля ВАЗ.

2 января 2018 года два жителя деревни Ялым 26 и 36 лет после распития спиртных напитков напали на мужчину, поместили его в багажник автомобиля ВАЗ-21120 и вывезли к местному кладбищу. Там они достали жертву из багажника, нанесли несколько ударов по лицу и, вернув в деревню, отпустили. Со слов пострадавшего, ему объяснили, что сделано это было «в профилактических целях».



Правоохранительные органы задержали дебоширов, которые в ходе допроса признали свою вину. Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, задержанные пояснили следователям, что применили насилие в отношении мужчины, потому что ранее он ударил бутылкой по голове родственницу одного из обвиняемых.



На данный момент материалы уголовного дела направлены в суд для вынесения решения по существу.

Фото: СУ СК России по Свердловской области