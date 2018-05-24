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Новости Нижнего Тагила

Два пьяных жителя Ачитского района избили и похитили незнакомого мужчину (ФОТО)

24 мая 2018, 11:25Добавить новость
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После чрезмерного употребления алкоголя два жителя деревни Ялым в Ачитском районе напали на незнакомого мужчину, избили его и засунули в багажник автомобиля ВАЗ.

2 января 2018 года два жителя деревни Ялым 26 и 36 лет после распития спиртных напитков напали на мужчину, поместили его в багажник автомобиля ВАЗ-21120 и вывезли к местному кладбищу. Там они достали жертву из багажника, нанесли несколько ударов по лицу и, вернув в деревню, отпустили. Со слов пострадавшего, ему объяснили, что сделано это было «в профилактических целях».

Правоохранительные органы задержали дебоширов, которые в ходе допроса признали свою вину. Как сообщает СУ СК России по Свердловской области, задержанные пояснили следователям, что применили насилие в отношении мужчины, потому что ранее он ударил бутылкой по голове родственницу одного из обвиняемых.

На данный момент материалы уголовного дела направлены в суд для вынесения решения по существу.


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Фото: СУ СК России по Свердловской области
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