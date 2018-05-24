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Двое тагильчан осуждены за хищения имущества с кладбища на полмиллиона рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Двое тагильчан осуждены за хищения имущества с кладбища на полмиллиона рублей

24 мая, 10:40Общество
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