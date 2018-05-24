Двое тагильчан осуждены за хищения имущества с кладбища на полмиллиона рублей

В ходе расследования было установлено, что в период с мая по октябрь 2017 года похитители работали на одном из кладбищ: они раскапывали могилы. Помимо официальной деятельности, обвиняемые уносили с территории погоста элементы благоустройства: ограды, памятники и иные атрибуты. В дальнейшем они сдавали похищенное в пункт приёма металлолома.