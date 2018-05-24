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Новости Нижнего Тагила

Двое тагильчан осуждены за хищения имущества с кладбища на полмиллиона рублей

24 мая 2018, 10:40Добавить новость
город,кража,Нижний Тагил,прокуратура,Свердловская область,суд,кладбище,похищение
В Нижнем Тагиле был вынесен приговор в отношении двух местных жителей, которые похищали элементы благоустройства с городского кладбища. Всего от действий подсудимых пострадали 17 граждан.

В ходе расследования было установлено, что в период с мая по октябрь 2017 года похитители работали на одном из кладбищ: они раскапывали могилы. Помимо официальной деятельности, обвиняемые уносили с территории погоста элементы благоустройства: ограды, памятники и иные атрибуты. В дальнейшем они сдавали похищенное в пункт приёма металлолома. 

Ущерб, причинённый горожанам, составил 572 842 рубля, рассказали в пресс-службе прокуратуры Ленинского района Нижнего Тагила.

Фигурантами дела стали два местных жителя 38-ми лет. Суд назначил им наказания: одному – в виде трёх лет лишения свободы, другому – два с половиной года. Оба подельника проведут это время в колонии-поселении.

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