«Лексус» и квартира арестованы у тагильчанки за долг в 12 млн рублей

У жительницы Нижнего Тагила судебные приставы арестовали квартиру и автомобиль марки «Лексус» за долг в 12 млн рублей.

В Нижнем Тагиле женщина задолжала своему другу 12 млн рублей. Деньги тагильчанка не вернула после того, как судебные приставы наложили запрет на ее выезд за границу, запрет на пользование автомобилем, а также арестовали счета. Также она не проживала по месту регистрации и скрывала свое имущество.





Судебным приставам пришлось наложить арест на ее автомобиль марки «Лексус» 2015 года выпуска, а также на недвижимость в виде квартиры в Нижнем Тагиле.





Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», если тагильчанка в установленный законом срок не примет меры по погашению задолженности, то имущество будет оценено экспертами и выставлено на торги. Деньги с его продажи пойдут в счет погашения долга.





Напомним, в Екатеринбурге накануне мужчина лишился иномарки за долг в 2,5 млн рублей.