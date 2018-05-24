Муфтий Альбир хазрат Крганов рассказал об изучении национальных языков в России

По словам муфтия в интервью для ИА Regnum, язык является святым даром и его необходимо сохранять в своей семье и передавать детям, не перекладывая эту ответственность на других людей.

Альбир хазрат Крганов рассказал, что в Советском Союзе активно развивались образование и просвещение. В связи с этим русский язык стал объединяющим для всей страны. Через него во все уголки Советского Союза шли знания — гуманитарные и естественные науки. В национальных республиках в то время были либо национальные классы и школы, либо предметы по изучению национальных языков. Однако в полиэтничных республиках изучался язык титульной нации.

Оценивая положение с изучением национальных языков в средней школе в последние годы, муфтий считает, что нужно дать возможность представителям всех национальностей на территории России изучать помимо русского свой национальный язык. Ведь любая национальная республика полиэтична, это значит, что на ее территории проживают представители многих наций.

Также Альбиру хазрат Крганову задали вопрос о влиянии на общество законопроекта о самостоятельном выборе родителями или законными представителями изучения национального языка. На это муфтий ответил, что все, кто рассуждают о праве человека на изучение родного языка, должны чувствовать ответственность. Это вопрос нельзя излишне политизировать, так как это может перейти в конфликтную плоскость и расколоть общество. Государство обязано создавать гарантии для реализации права на изучение родного языка, и здесь нужны методы убеждения и приобщения к национальным традициям. Нельзя запугивать и навязывать родителям изучение их детьми родного языка, так как это повлечет за собой обратный негативный эффект.

На вопрос о том, как законопроект об изучении национальных языков отразится на представителях нетитульных национальностей в национальных республиках и не будет ли на них оказываться административное давление, Альбир хазрат Крганов ответил, что возникновение такой ситуации говорит о неблагополучии. Такое давление свидетельствует о низком уровне культуры руководителей различного ранга. Закон должен защищать права детей и их родителей.

В конце интервью Альбир хазрат Крганов добавил, что вопросы изучения и сохранения родного языка требуют к себе бережного отношения, и что нужно обязательно найти правильное решение этой проблемы.