Нижнетагильский «Водоканал» убрал колонку с водой после смертельного пожара

Жители нескольких домов на Новой Кушве в Нижнем Тагиле, не имеющие централизованного водоотведения, остались без воды. Ранее горожане пожаловались на аварийное состояние водозаборной колонки. Они рассказали, что она проржавела, а люк рядом проваливается под землю, что подвергает опасности местных жителей, в том числе и детей.

Информация о проблемной колонке стала известна после того, как при пожаре на Новой Кушве погибли три человека. Пожарные не могли подключиться к гидранту из-за неправильно установленного люка.

После рассказа TagilCity.ru о проблеме жителей микрорайона объект посетили сотрудники «Водоканала».

Приезжал «Водоканал», воду откачали и уехали рассказал редакции местный житель.

Тагильчане рассчитывали, что после водооткачки будут проведены ремонтные работы, и жители смогут без опасений пользоваться колонкой. Однако на следующий день колонка была демонтирована.

Приезжал «Водоканал», колонку убрали, несколько домов остались без питьевой воды поделился тагильчанин.

Редакции TagilCity.ru обратилась за комментариями по поводу сложившейся ситуации в «Водоканал». Однако заместитель директора по производству Захаров Евгений Валентинович положил трубку телефона после того, как журналист представился.

Проблема с водой существует не только на Новой Кушве. Жители Висима вынуждены брать кредиты для получения доступа к питьевой воде.