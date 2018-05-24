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Новости Нижнего Тагила

Нижнетагильский «Водоканал» убрал колонку с водой после смертельного пожара

24 мая 2018, 22:00Добавить новость
город,Нижний Тагил,вода,колонка,Водоканал-НТ,новая кушва,люк,Захаров Евгений

Жители улицы Моховая в микрорайоне Новая Кушва в Нижнем Тагиле, где ранее при пожаре погибли три человека, остались без питьевой воды. «Водоканал» демонтировал единственную колонку. 

Жители нескольких домов на Новой Кушве в Нижнем Тагиле, не имеющие централизованного водоотведения, остались без воды. Ранее горожане пожаловались на аварийное состояние водозаборной колонки. Они рассказали, что она проржавела, а люк рядом проваливается под землю, что подвергает опасности местных жителей, в том числе и детей.

Информация о проблемной колонке стала известна после того, как при пожаре на Новой Кушве погибли три человека. Пожарные не могли подключиться к гидранту из-за неправильно установленного люка.

После рассказа TagilCity.ru о проблеме жителей микрорайона объект посетили сотрудники «Водоканала».

Приезжал «Водоканал», воду откачали и уехали, -- рассказал редакции местный житель.


Тагильчане рассчитывали, что после водооткачки будут проведены ремонтные работы, и жители смогут без опасений пользоваться колонкой. Однако на следующий день колонка была демонтирована.

Приезжал «Водоканал», колонку убрали, несколько домов остались без питьевой воды, -- поделился тагильчанин.


Редакции TagilCity.ru обратилась за комментариями по поводу сложившейся ситуации в «Водоканал». Однако заместитель директора по производству Захаров Евгений Валентинович положил трубку телефона после того, как журналист представился. 

Проблема с водой существует не только на Новой Кушве. Жители Висима вынуждены брать кредиты для получения доступа к питьевой воде.

© TagilCity.ru
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