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Новости Нижнего Тагила

Обвиняемые в убийстве Машинского тагильчане оправданы судом присяжных

24 мая 2018, 23:05Добавить новость
Нижний Тагил,Сергей Бычков,Машинский,убийство,суд,присяжные,банда,Роман Погудин,Андрей Иванов,уголовное дело
23 мая Свердловский облсуд оправдал трех тагильчан, которые обвинялись в убийстве трех человек, в том числе в убийстве криминального авторитета Владимира Машинского. 

Сергей Бычков, Роман Погудин и Андрей Иванов подозревались в убийствах, которые произошли 17 лет назад.

В 2001 году под Нижним Тагилом был обнаружен труп тагильчанина по фамилии Морозовский. По версии следствия, Сергей Бычков был знаком с убитым и убил его из-за долга в 300 тыс. рублей. Через год Бычков, Погудин и Иванов организовали банду.

Участники этой банды обвинялись в убийстве криминального авторитета Владимира Машинского и девушки-парикмахера в парикмахерской «Мария». В уголовном деле долго не было фигурантов, однако один из участников банды дал показания против своих подельников, которые впоследствии были задержаны, пишет Znak

В ходе судебного процесса Сергей Бычков рассказал, что на присяжных оказывалось давление.

Просидев 1,9 лет в СИЗО, я убедился, что лжесвидетельство – это коварный козырь следствия, которым пользуются следователи без чести и совести. Дело было полностью сфабриковано тагильскими оперуполномоченными, именно они сделали подлог доказательств в этом заказном деле. Хочу поблагодарить присяжных за то, что честно исполнили свой долг. Весь процесс судья занимал позицию обвинения, не скрывая это. Ему было сделано 20 отводов, которые он просто проигнорировал. Также выражаю благодарность моим адвокатам, которые смогли доказать мою невиновность, -- рассказал TagilCity.ru Сергей Бычков.

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