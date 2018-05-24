Обвиняемые в убийстве Машинского тагильчане оправданы судом присяжных

23 мая Свердловский облсуд оправдал трех тагильчан, которые обвинялись в убийстве трех человек, в том числе в убийстве криминального авторитета Владимира Машинского.

Сергей Бычков, Роман Погудин и Андрей Иванов подозревались в убийствах, которые произошли 17 лет назад.



В 2001 году под Нижним Тагилом был обнаружен труп тагильчанина по фамилии Морозовский. По версии следствия, Сергей Бычков был знаком с убитым и убил его из-за долга в 300 тыс. рублей. Через год Бычков, Погудин и Иванов организовали банду.



Участники этой банды обвинялись в убийстве криминального авторитета Владимира Машинского и девушки-парикмахера в парикмахерской «Мария». В уголовном деле долго не было фигурантов, однако один из участников банды дал показания против своих подельников, которые впоследствии были задержаны, пишет Znak.



В ходе судебного процесса Сергей Бычков рассказал, что на присяжных оказывалось давление.



