Тагильская поликлиника №3 закупит противогазы и каски на 38 тысяч рублей

Городская поликлиника №3, расположенная в Нижнем Тагиле на ул. Липовый тракт, 30 А, закупит товары для защиты при возникновении ЧС на общую сумму 38 703 рубля.

Аукцион был объявлен медучреждением 15 мая на официальном сайте госзакупок. Результат аукциона будет известен 28 мая. Для защиты от ЧС поликлиникой будут приобретены 10 фильтрующих противогазов на сумму 37 366 рублей и шесть средств защиты головы и лица на сумму 1 336 рублей.





Участник, выигравший аукцион, обязуется осуществить поставку средств индивидуальной защиты в течение 10 рабочих дней после даты заключения контракта. Противогазы должны быть изготовлены по определенным ГОСТам, определенной массы, с определенным температурным диапазоном эксплуатации и быть произведены не ранее IV квартала 2015 года.





Защитная каска для головы должна быть изготовлена из пластмассы. Прозрачные защитные очки должны плотно прилегать, быть комфортными и удобными с высокой степенью защитных свойств.



Более 1,7 млн рублей выделено на ремонт трех опорных пунктов полиции в Нижнем Тагиле.