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Тагильская поликлиника №3 закупит противогазы и каски на 38 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильская поликлиника №3 закупит противогазы и каски на 38 тысяч рублей

24 мая, 23:45Общество
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