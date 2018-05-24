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Новости Нижнего Тагила

Улицы Нижнего Тагила будут перекрыты в день массового забега 3 июня (ФОТО)

24 мая 2018, 18:05Добавить новость
Нижний Тагил,забег,ограничение движения,транспорт,спорт,улицы,концерт,конкурсы
3 июня на улицах Нижнего Тагила пройдет массовый легкоатлетический забег. В связи с этим будет перекрыто автомобильное движение на восьми центральных улицах города. Движение будет ограничено с 7:00 до окончания забега на следующих участках дорог:

  • пр. Ленина от дома 1 до ул. Октябрьской революции;
  • ул. Пархоменко от ул. Карла Маркса до ул. Горошникова;
  • ул. Вязовская от пр. Ленина до ул. Карла Маркса;
  • ул. Первомайская от ул. Карла Маркса до ул. Горошникова;
  • ул. Красноармейская от ул. Карла Маркса до ул. Уральской;
  • ул. Огаркова от ул. Карла Маркса до ул. Уральской.

Нижний Тагил,забег,ограничение движения,транспорт,спорт,улицы,концерт,конкурсы
Фото: АН «Между строк»

Также 3 июня с 00:00 будет запрещена парковка транспорта на проспектах Ленина, Мира, Строителей и улице Пархоменко.

На улицах Октябрьской революции, Горошникова, Огаркова и Карла Маркса с 07:00 до 15:00 будет запрещена торговля алкоголем, сообщает ИА «Между строк».


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