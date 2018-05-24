Улицы Нижнего Тагила будут перекрыты в день массового забега 3 июня (ФОТО)
24 мая, 18:05Общество
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3 июня на улицах Нижнего Тагила пройдет массовый легкоатлетический забег. В связи с этим будет перекрыто автомобильное движение на восьми центральных улицах города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Движение будет ограничено с 7:00 до окончания забега на следующих участках дорог:
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Фото: АН «Между строк»
Также 3 июня с 00:00 будет запрещена парковка транспорта на проспектах Ленина, Мира, Строителей и улице Пархоменко.
На улицах Октябрьской революции, Горошникова, Огаркова и Карла Маркса с 07:00 до 15:00 будет запрещена торговля алкоголем, сообщает ИА «Между строк».
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