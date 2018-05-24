Улицы Нижнего Тагила будут перекрыты в день массового забега 3 июня (ФОТО)

Движение будет ограничено с 7:00 до окончания забега на следующих участках дорог:

Фото: АН «Между строк»

Также 3 июня с 00:00 будет запрещена парковка транспорта на проспектах Ленина, Мира, Строителей и улице Пархоменко.

На улицах Октябрьской революции, Горошникова, Огаркова и Карла Маркса с 07:00 до 15:00 будет запрещена торговля алкоголем, сообщает ИА «Между строк».