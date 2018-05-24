Усиление ветра и заморозки ожидаются в Свердловской области с 24 по 26 мая
24 мая, 21:40Общество
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С 24 по 26 мая в Свердловской области ожидаются заморозки и усиление ветра до 25 м/с и выше.
Сюжеты: Нижний Тагил
Единая дежурно-диспетчерская служба Нижнего Тагила сообщает, что 25 и 26 мая на поверхности почвы и в воздухе ожидаются заморозки от -1 до -4 градусов.
Также метеорологи предупреждают об усилении ветра днем 24 мая и ночью 25 мая до 25 м/с и выше.
Для избежания возникновения ЧП граждан Нижнего Тагила просят быть внимательными и осторожными.
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