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Новости Нижнего Тагила

Помогли не всем: после ремонта в Висиме без воды остается часть колонок (ФОТО)

24 мая 2018, 19:50Добавить новость
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После двух месяцев перебоев с питьевой водой в поселке Висим возобновилось водоснабжение. Однако после ремонтных работ на коммуникациях вода появилась не во всех колонках.

Ранее в районе Нагорные в поселке Висим вода появлялась только раз в сутки на 1 час. 23 мая часть уличных колонок была подключена к водоснабжению. Однако на улицах Советская и Рабоче-Крестьянская вода есть не во всех колонках. 

 

Я живу в поселке Висим по улице Советская. 23 мая в вечернее время от соседей я узнала, что в нашем районе сделали ремонт водопровода и теперь в колонках есть вода. Этим же вечером я пошла на ближайшую колонку, чтобы набрать свежей питьевой воды, однако воды в колонке не было, -- рассказала TagilCity.ru висимчанка. 

 

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Начальник участка сетей ХВС Ольга Рассадникова сообщила, что вода теперь будет идти постоянно. 

Воду в настоящее время дали, сейчас вода будет постоянно, ремонтные работы на сегодняшний день закончены на определенных участках. Ремонтом занималась «Пригородная управляющая компания». Вчера была включена вода на следующих улицах: Рабоче-Крестьянская, Калинина, Красноармейская. Что у нас было запланировано, то мы сделали. Однако ремонтные работы в этом году еще будут проводиться, по срокам ничего не могу сказать. Сети очень старые в коммунальной сфере, проблемы возникают постоянно. Водопровод мы меняем участками, -- рассказала Ольга Рассадникова. 

 

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Директор «Пригородной управляющей компании» Александр Кондратьев от комментариев отказался, но пояснил, что для ремонта на участке без воды требуются дополнительные средства. 

Финансовой возможности, чтобы закончить ремонт, у нас нет. В настоящее время администрацией ГГО рассматривается вероятность организовать там трубчатый колодец (то есть обычную скважину), по срокам за администрацию ГГО ничего сказать я не могу. А на сегодняшний день мы свою работу в поселке Висим закончили. Ту часть финансово, которую мы могли выполнить, вы выполнили, -- сообщил TagilCity.ru Александр Кондратьев. 


Сложности ремонта связаны с необходимостью вскрывать тротуар и менять коммуникации под ним, а после требуется восстановление покрытия. Пока в Висиме не решено, что с этим делать - жители части домов поселка остаются без воды. 

 

Я лично разговаривала с нашим начальником сетей Рассадниковой Ольгой, она мне сказала, что не подходят какие-то трубы, чтобы поменять эти трубы - надо вскрывать пешеходную дорожку. Из ее разговора я поняла, что воды в нашей колонке пока так и не будет. Рассадникова Ольга сказала, если ничего не получится, то возможно пробурят скважину. Поэтому пока в колонке нет воды, придется ездить за водой в начало поселка в трех километрах от дома (там единственный чистый колодец). Либо ходить к соседям, у которых есть скважина, -- жалуется жительница поселка Висим. 

© Светлана Белькова, TagilCity.ru
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