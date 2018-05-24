Помогли не всем: после ремонта в Висиме без воды остается часть колонок (ФОТО)

Ранее в районе Нагорные в поселке Висим вода появлялась только раз в сутки на 1 час. 23 мая часть уличных колонок была подключена к водоснабжению. Однако на улицах Советская и Рабоче-Крестьянская вода есть не во всех колонках.

Я живу в поселке Висим по улице Советская. 23 мая в вечернее время от соседей я узнала, что в нашем районе сделали ремонт водопровода и теперь в колонках есть вода. Этим же вечером я пошла на ближайшую колонку, чтобы набрать свежей питьевой воды, однако воды в колонке не было, -- рассказала TagilCity.ru висимчанка.



Начальник участка сетей ХВС Ольга Рассадникова сообщила, что вода теперь будет идти постоянно.





Воду в настоящее время дали, сейчас вода будет постоянно, ремонтные работы на сегодняшний день закончены на определенных участках. Ремонтом занималась «Пригородная управляющая компания». Вчера была включена вода на следующих улицах: Рабоче-Крестьянская, Калинина, Красноармейская. Что у нас было запланировано, то мы сделали. Однако ремонтные работы в этом году еще будут проводиться, по срокам ничего не могу сказать. Сети очень старые в коммунальной сфере, проблемы возникают постоянно. Водопровод мы меняем участками, -- рассказала Ольга Рассадникова.



Директор «Пригородной управляющей компании» Александр Кондратьев от комментариев отказался, но пояснил, что для ремонта на участке без воды требуются дополнительные средства.





Финансовой возможности, чтобы закончить ремонт, у нас нет. В настоящее время администрацией ГГО рассматривается вероятность организовать там трубчатый колодец (то есть обычную скважину), по срокам за администрацию ГГО ничего сказать я не могу. А на сегодняшний день мы свою работу в поселке Висим закончили. Ту часть финансово, которую мы могли выполнить, вы выполнили, -- сообщил TagilCity.ru Александр Кондратьев.



Сложности ремонта связаны с необходимостью вскрывать тротуар и менять коммуникации под ним, а после требуется восстановление покрытия. Пока в Висиме не решено, что с этим делать - жители части домов поселка остаются без воды.