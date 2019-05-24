Депутат гордумы Екатеринбурга о Храме-на-Драме: «Высокинский подлил бензин в огонь»

Свое мнение депутат опубликовал на странице в соцсети. Он отметил, что мэр Екатеринбурга «подлил бензин в затухающий огонь». Киселев напомнил, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил об исключении сквера у Театра драмы из списка вариантов для строительства храма. По этой причине ему непонятно поведение мэра, который сообщил, что сквер будет включен в список голосования.

Это зачем? Это от чего? Это для чего? Для нового витка эскалации? Для того чтобы город жестко поляризовать? Для логики и справедливости?пишет депутат.

Киселев предложил включить в список вариант «против всех». Отметив, что на фоне конфликтов может сложиться ситуация, когда горожане вообще откажутся от храма, ставшего причиной раздора.

В этот список не должны попасть никакие скверы и парки. Не должно быть вариантов, которые ведут к противостоянию. Должны быть и сквер, и храм. Только так. Через мир и диалог,подвел итог Киселев.