Десятиклассник из Екатеринбурга получил малую Нобелевскую премию

Премия Second Grand Award была вручена юному свердловчанину на Всемирной ярмарке научных достижений школьников в США.

Сурдопереводчик, изобретенный Данилом, трансформирует движения рук в слова в автоматическом режиме. Таким образом, при помощи него можно понимать глухонемых людей, не прибегая к помощи специалистов. Работать над устройством молодой человек начал в 2017 году. К созданию устройства его с товарищем подтолкнула история глухонемой екатеринбурженки, которую лишили родительских прав после того, как из семьи ушел муж. Оказалось, что без него женщина не может общаться со своими детьми, и те попали в детдом.

Во время поездки в США Данил получил новую информацию, которая позволит ему усовершенствовать устройство.

В новой версии я применил другой метод отслеживания положения пальцев. Раньше использовались камеры, которые снимали изображение, но оказалось, что это не очень эффективно. Теперь устройство фиксирует положение пальцев напрямую,поделился он с корреспондентами Е1.

Екатеринбуржец рассказал, что на ярмарке общался с представителями NASA. Они заинтересовались устройством и рассмотрят возможность его внедрения в космический туризм. Помимо этого, Данил пояснил, что у изобретения уже есть спонсор. На вопрос о рыночной стоимости он ответил, что устройство будет стоить «как четверть Айфона».