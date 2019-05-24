Екатеринбуржец поджег дом брата из-за 2 тысяч рублей и получил 16 лет колонии

Летом 2018 года у 42-летнего мужчины произошел конфликт с братом из-за того, что два года назад подсудимый взял у родственников мобильный телефон и не отдал за него деньги. Брат потребовал вернуть две тысячи рублей за телефон. Мужчина пообещал вернуть деньги на следующее утро.

Вечером того же дня он вернулся к дому брата и выкрикивал угрозы об убийстве и поджоге. Утром, когда брат подсудимого и его жена еще спали, он зашел в дом и поджег единственный выход из дома. Из пожара смог спастись только брат подсудимого, женщина умерла от отравления продуктами горения.

На суде мужчина пояснил, что не имел намерения никого убивать, а лишь хотел навредить семье брата. Однако суд пришел к другому выводу, сочтя убийство преднамеренным.