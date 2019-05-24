Facebook поставил рекорд по блокировке «фейков»

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Социальная сеть сообщила о блокировке трёх миллиардов поддельных аккаунтов, об этом сообщается в отчёте по стандартам компании. Отчёт предоставлен за период с октября 2018 по март 2019.
За этот период компания удалила более трёх миллиардов фальшивых аккаунтов. Это больше чем когда-либо, сообщили в компании. Также было удалено более семи миллионов гневных высказываний, что тоже является рекордом. Представитель компании заявил, что большинство аккаунтов было создано автоматически. Они были удалены из-за опасности причинения вреда. Многие публикации содержали незаконную информацию о продаже наркотиков и оружия. Более одного миллиона удаленных постов были обжалованы. Однако 150 тысяч были оправданы и возвращены на сайт.
Ранее Facebook не сообщал о обжалованных удалениях и о классификации удаленного материала.
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