Facebook поставил рекорд по блокировке «фейков»

За этот период компания удалила более трёх миллиардов фальшивых аккаунтов. Это больше чем когда-либо, сообщили в компании. Также было удалено более семи миллионов гневных высказываний, что тоже является рекордом. Представитель компании заявил, что большинство аккаунтов было создано автоматически. Они были удалены из-за опасности причинения вреда. Многие публикации содержали незаконную информацию о продаже наркотиков и оружия. Более одного миллиона удаленных постов были обжалованы. Однако 150 тысяч были оправданы и возвращены на сайт.