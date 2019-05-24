Фирма из Екатеринбурга создаст проекты охранной системы для тагильских детсадов

Согласно техническому заданию, подрядчик разработает проектно-сметную документацию на монтаж системы видеонаблюдения и видеорегистрации (система охранная телевизионная). Так, каждый детский сад будет оборудован камерами внутреннего и внешнего наблюдения, а также оборудован не менее чем одним рабочим местом для работы с системой охраны. Записи с видеокамер в детских садах будут передаваться режиме реального времени и храниться в течение месяца.