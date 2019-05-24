Фирма из Екатеринбурга создаст проекты охранной системы для тагильских детсадов
Екатеринбургская фирма «Артидек-проект» создаст проекты монтажа системы видеонаблюдения и видеорегистрации в пяти объединениях детских садов Нижнего Тагила.
Согласно техническому заданию, подрядчик разработает проектно-сметную документацию на монтаж системы видеонаблюдения и видеорегистрации (система охранная телевизионная). Так, каждый детский сад будет оборудован камерами внутреннего и внешнего наблюдения, а также оборудован не менее чем одним рабочим местом для работы с системой охраны. Записи с видеокамер в детских садах будут передаваться режиме реального времени и храниться в течение месяца.
В технических заданиях говорится об обеспечении безопасности на следующих объектах:
- МБДОУ «Солнышко» (№163, №28, №60)
- МБДОУ «Академия детства» (№5, №15, №191)
- МБДОУ «Родничок» (№56, №139, №171, №183, №53, №59, №118, №206, №113)
- МАДОУ «Маячок» («Капитошка», №176, №170 и №142)
- МБДОУ «Солнечный круг» (№80, №133, №58 и №72).
Фирма из Екатеринбурга «Артидект-проект» работала над проектами высокотехнологичных систем, а также инженерных сетей в таких городах России как Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск, Ханты-Мансийск, Сургут, Когалым, Нижневартовск, Салехард.
Общая цена пяти контрактов изначально составила 1,1 млн рублей, однако в процессе электронного аукциона была снижена до 140,6 тысяч рублей. Финансироваться работы по созданию проекта будут из местного бюджета.