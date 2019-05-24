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Фирма из Екатеринбурга создаст проекты охранной системы для тагильских детсадов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Abstract 2339623 1920

Фирма из Екатеринбурга создаст проекты охранной системы для тагильских детсадов

Сегодня, 17:58ОбществоФото: pixabay.com
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