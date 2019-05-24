Горный университет дал старт экспедиции по следам Александра фон Гумбольдта

Международный проект будет воплощен в жизнь в рамках совместной российско-германского научной работы. Об этом сообщает издание Forpost-sz.

Важность данного мероприятия для мировой науки подчеркнул ректор Горного университета Владимир Литвиненко. Продолжение научного сотрудничества между Россией и Германией имеет большое значение для обеих стран. Совместная экспедиция способствует укреплению российско-немецкого диалога и ускорит темпы развития общества. Людям необходимо показать, что Москва и Берлин продолжают следовать навстречу друг другу. Исследователи, представляющие разные страны мира, и сейчас развивают сотрудничество в области науки, отметил ученый.

Во главе экспедиции «По следам Александра фон Гумбольдта по Западной Сибири, Алтаю и Восточному Казахстану» встанут два известных исследователя. Речь идет о профессоре Фрайбергской горной академии Герхарде Хайде и профессоре Горного университета Санкт-Петербурга Юрии Войтеховском.

По словам Юрия Войтеховского, когда Александр фон Гумбольдт путешествовал по Российской Империи рядом с ним всегда находились воспитанники Горного кадетского корпуса. К новой экспедиции по следу германского исследователя присоединится персонал Горного университета Санкт-Петербурга.

Герхард Хайде заявил, что он рад лицезреть в числе участников нового путешествия молодых исследователей из России и Германии. Давно известно, что для научного познания нет границ. Проблемы могут возникнуть только из-за языкового барьера. Но данное препятствие преодолимо. Взаимодействие по подготовке молодых ученых, в том числе и в рамках таких международных путешествий, должно быть главным условием научного сотрудничества между государствами.