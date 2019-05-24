Горный университет дал старт экспедиции по следам Александра фон Гумбольдта
В Горном университете Санкт-Петербурга состоялась встреча, посвященная началу международной экспедиции под названием «По следам Александра фон Гумбольдта по Западной Сибири, Алтаю и Восточному Казахстану». Путешествие знаменует 250-летие со дня рождения ученого и 190-летие его экспедиции по Российской Империи.
Международный проект будет воплощен в жизнь в рамках совместной российско-германского научной работы. Об этом сообщает издание Forpost-sz.
Важность данного мероприятия для мировой науки подчеркнул ректор Горного университета Владимир Литвиненко. Продолжение научного сотрудничества между Россией и Германией имеет большое значение для обеих стран. Совместная экспедиция способствует укреплению российско-немецкого диалога и ускорит темпы развития общества. Людям необходимо показать, что Москва и Берлин продолжают следовать навстречу друг другу. Исследователи, представляющие разные страны мира, и сейчас развивают сотрудничество в области науки, отметил ученый.
Во главе экспедиции «По следам Александра фон Гумбольдта по Западной Сибири, Алтаю и Восточному Казахстану» встанут два известных исследователя. Речь идет о профессоре Фрайбергской горной академии Герхарде Хайде и профессоре Горного университета Санкт-Петербурга Юрии Войтеховском.
По словам Юрия Войтеховского, когда Александр фон Гумбольдт путешествовал по Российской Империи рядом с ним всегда находились воспитанники Горного кадетского корпуса. К новой экспедиции по следу германского исследователя присоединится персонал Горного университета Санкт-Петербурга.
Герхард Хайде заявил, что он рад лицезреть в числе участников нового путешествия молодых исследователей из России и Германии. Давно известно, что для научного познания нет границ. Проблемы могут возникнуть только из-за языкового барьера. Но данное препятствие преодолимо. Взаимодействие по подготовке молодых ученых, в том числе и в рамках таких международных путешествий, должно быть главным условием научного сотрудничества между государствами.
Членам экспедиции нужно будет всего за 18 дней проехать 3 000 километров. Ученые посетят 18 населенных пунктов РФ и Казахстана. Исследователи прибудут в Тобольск, Абатск, Омск, Барнаул и прочие города. В дороге исследователи пополнят свои ботанические и зоологические коллекции. Путешественники поработают с материалами в краеведческих музеях, которые встретятся им во время поездки. На протяжении всей экспедиции ее членов будут сопровождать кинодокументалисты. Из сделанных кадров вскоре будет снят фильм, рассказывающий об экспедиции. Конечной точкой путешествия станет Германия. Именно в этой стране планируется презентовать книгу об Александре фон Гумбольдте и представить полевые журналы экспедиции.