На Урале вынесен приговор замначальника ИК, где заключенных насиловали под Rammstein
В Новой Ляле вынесен приговор по делу о пытках в исправительной колонии № 54, где ранее отбывал срок фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство модели из Нижнего Тагила, пишет интернет-издание Znak.
В отношении замначальника ИК было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых». Его подельникам предъявлены обвинения в истязаниях, действиях сексуального характера с применением насилия, вымогательстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По версии следствия, первый эпизод произошел в 2014 году, тогда актив колонии по поручению Зинатуллина истязал троих новоприбывших заключенных с целью их беспрекословного подчинения. В 2015 году произошел факт изнасилования одного из заключенных. Также в этом году «активисты» избили одного из заключенных. Во время расследования вскрылись факты иных издевательств. В частности, заключенных насиловали палками по песни Rammstein, заставляли мыть асфальт, не давали спать, вымогали деньги.
Во время расследования были опрошены 500 свидетелей, проведен ряд очных ставок, материалы дела составили 40 томов.
Бывший заместитель начальника колонии Рафик Зинатуллин приговорен к 8 годам 6 месяцам в исправительной колонии общего режима. Его подельникам, заключенным из актива колонии, назначено от 3 лет 3 месяцев до 6 лет 6 месяцев в колониях общего и строго режима.