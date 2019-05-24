Отец Максим Меняйло обвинил в поражении «Урала» конфликтующих у Храма-на-Драме

На встрече с активистами в присутствии мэра Екатеринбурга Александра Высокинского 23 мая церковнослужитель выдвинул свою версию поражения «Урала». Меняйло рассказал, что в команде играет его сын, после поражения ребенок плакал. К неудовлетворительному результату игры, по словам Меняйло, привели конфликты вокруг Храма-на-Драме.

«Урал» и не мог выиграть! Это мое мнение. Выигрывает победный дух, выигрывает консолидация, выигрывает народ! А не две стороны гражданского противостояния,сообщил Меняйло.

Кроме того, церковнослужитель сказал, что в Екатеринбурге новые победы станут возможны только после того, как народ преодолеет создавшийся кризис противостояния и разрозненности общества.