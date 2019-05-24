Отец Максим Меняйло обвинил в поражении «Урала» конфликтующих у Храма-на-Драме
Настоятель Храма на крови и сторонник строительства Храма святой Екатерины Максим Меняйло сообщил, что к поражению ФК «Урал» привели конфликты в Театральном сквере, пишет портал Е1.
На встрече с активистами в присутствии мэра Екатеринбурга Александра Высокинского 23 мая церковнослужитель выдвинул свою версию поражения «Урала». Меняйло рассказал, что в команде играет его сын, после поражения ребенок плакал. К неудовлетворительному результату игры, по словам Меняйло, привели конфликты вокруг Храма-на-Драме.
«Урал» и не мог выиграть! Это мое мнение. Выигрывает победный дух, выигрывает консолидация, выигрывает народ! А не две стороны гражданского противостояния,сообщил Меняйло.
Кроме того, церковнослужитель сказал, что в Екатеринбурге новые победы станут возможны только после того, как народ преодолеет создавшийся кризис противостояния и разрозненности общества.
Напомним, что 22 мая ФК «Урал» со счетом 0:1 проиграл «Локомотиву» и лишился Кубка России, а также возможности участвовать в матчах еврокубка.