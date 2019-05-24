Средняя стоимость путёвок в детские лагеря Нижнего Тагила повысилась на 4%
Сегодня, 16:25ОбществоФото: http://уральские-каникулы.рф
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Путёвки в детские лагеря за прошлый год подорожали на 4,3%, сообщила начальник управления образования города Нижнего Тагила Татьяна Удинцева. По словам чиновницы, средняя стоимость составляет 17038 рублей для сезонных лагерей и 18102 рубля для круглогодичных.
Об этом она рассказала на заседании постоянной комиссии Нижнетагильской думы по социальной политике 24 мая. Удинцева отметила, что родительская оплата составляет 20 процентов от средней стоимости путевки. Кроме того, она пообещала, что все детские лагеря будут готовы к приёму детей вовремя.
«Безусловно, все лагеря будут запущены»сообщила Удинцева.
Первые заезды начнутся уже 1 июня. Планируется, что в загородных лагерях отдохнет 6670 детей, а в городских с дневным пребыванием — 11350 детей. Из 10 загородных лагерей 7 будут работать в режиме четырех смен, остальные — трёх.
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