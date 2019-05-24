Средняя стоимость путёвок в детские лагеря Нижнего Тагила повысилась на 4%

Об этом она рассказала на заседании постоянной комиссии Нижнетагильской думы по социальной политике 24 мая. Удинцева отметила, что родительская оплата составляет 20 процентов от средней стоимости путевки. Кроме того, она пообещала, что все детские лагеря будут готовы к приёму детей вовремя.