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Средняя стоимость путёвок в детские лагеря Нижнего Тагила повысилась на 4%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Средняя стоимость путёвок в детские лагеря Нижнего Тагила повысилась на 4%

Сегодня, 16:25ОбществоФото: http://уральские-каникулы.рф
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