В Екатеринбурге гособвинитель попросил освободить бизнесмена Сергея Капчука

Гособвинитель сообщил, что при этом вина Сергея Капчука фактически доказана в 2006 году, когда был осужден его брат Константин, с которым бизнесмен действовал в сговоре, что подтверждено материалами дела.

Во время судебного заседания, которое проходит в настоящий момент в Верх-Исетском райсуде, Сергей Капчук заявил ходатайство о вызове экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Суд ответил, что у Капчука была такая возможность во время допроса свидетелей со стороны защиты, но он ей не воспользовался. Кроме того, Капчук лишь предполагает, что Россель может обладать сведениями, касательно выдвинутого обвинения, фактически же это подтвердить не может.