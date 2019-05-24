В Екатеринбурге гособвинитель попросил освободить бизнесмена Сергея Капчука
Гособвинение попросило назначить бизнесмену Капчуку, обвиняемому в мошенничестве, два года лишения свободы, но освободить его по причине объявленной к 75-летию Победы амнистии, пишет интернет-издание Znak.
Гособвинитель сообщил, что при этом вина Сергея Капчука фактически доказана в 2006 году, когда был осужден его брат Константин, с которым бизнесмен действовал в сговоре, что подтверждено материалами дела.
Во время судебного заседания, которое проходит в настоящий момент в Верх-Исетском райсуде, Сергей Капчук заявил ходатайство о вызове экс-губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. Суд ответил, что у Капчука была такая возможность во время допроса свидетелей со стороны защиты, но он ей не воспользовался. Кроме того, Капчук лишь предполагает, что Россель может обладать сведениями, касательно выдвинутого обвинения, фактически же это подтвердить не может.
Сергей Капчук обвиняется по статье «Мошенничество с использованием своего служебного положения и в крупном размере». По версии следствия, он, действуя в сговоре со своим братом, в период с 1996 года по март 1997 года вывел два миллиарда неденоминированных рублей из СвЖД. Деньги были переведены на счета «липовой» компании «Лемингтон». Все документы утверждались в правительстве региона, в том числе подписью помощника Эдуарда Росселя. Сам Капчук вину не признает и заверяет, что дело сфабриковано. В 2000-х годах он покинул Россию и вернулся только в 2018 году.