В Екатеринбурге начали вырубать деревья в Шарташском лесопарке
В Екатеринбурге в Шарташском лесопарке рабочие начали вырубку деревьев, сообщает интернет-издание Znak.
По словам представителя департамента информационной политики Свердловской области, рабочие убирают «минимум деревьев».
Действительно, часть деревьев вырубается, это связано с тем, что начались работы по строительству велопешеходной дорожки длиной 1,6 километра. Она имеет ширину 7 метров, чтобы проектной ширины достичь, приходится убирать деревья, сообщили в департаменте.
Работы по благоустройству Шарташского лесопарка находятся на личном контроле министра природных ресурсов региона Алексея Кузнецова. Согласно договору, подрядчик компенсирует вырубленные деревья. С этой целью будет проведено восстановительное озеленение в Калиновском лесном парке.
Напомним, накануне стало известно о том, что прокуратура Свердловской области признала незаконным запрет въезда на автомобилях на территорию Шарташского лесопарка, введенный директором, поскольку дорога в рекреационной зоне имеет статус общего пользования. Однако Артур Зиганшин в письме обратиться к мэру Александру Высокинскому с просьбой снять статус «дорога общего пользования» с улиц Отдыха и Пески, которые находятся на территории лесопарка.