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В Екатеринбурге начали вырубать деревья в Шарташском лесопарке
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге начали вырубать деревья в Шарташском лесопарке

Сегодня, 13:32ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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