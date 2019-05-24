В Екатеринбурге начали вырубать деревья в Шарташском лесопарке

По словам представителя департамента информационной политики Свердловской области, рабочие убирают «минимум деревьев».

Действительно, часть деревьев вырубается, это связано с тем, что начались работы по строительству велопешеходной дорожки длиной 1,6 километра. Она имеет ширину 7 метров, чтобы проектной ширины достичь, приходится убирать деревья, сообщили в департаменте.

Работы по благоустройству Шарташского лесопарка находятся на личном контроле министра природных ресурсов региона Алексея Кузнецова. Согласно договору, подрядчик компенсирует вырубленные деревья. С этой целью будет проведено восстановительное озеленение в Калиновском лесном парке.