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В Екатеринбурге назвали причины отказа от проведения референдума по Храму-на-Драме
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге назвали причины отказа от проведения референдума по Храму-на-Драме

Сегодня, 14:28ОбществоФото: е1.ru
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