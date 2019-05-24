В Екатеринбурге назвали причины отказа от проведения референдума по Храму-на-Драме

В Екатеринбурге в здании мэрии организованы депутатские слушания, на которые собрались около 180 человек. На встрече присутствуют депутаты, представители СМИ, мэр, защитники сквера и сторонники строительства храма. Горожане требуют организовать референдум по вопросу строительства Храма-на-Драме.

По словам главы городской думы Екатеринбурга Игоря Володина, референдум по храму святой Екатерины будет признан несостоявшимся, так как на голосование придут менее 50% избирателей. Его поддержал глава горизбиркома Илья Захаров, который пояснил, что на проведение референдума уйдет полгода и более, а в случае, если он не состоится, то повторный можно будет организовать не ранее, чем через два года.

Также он обратил внимание на стоимость референдума – 100-130 миллионов рублей. Тогда как опрос обойдется бюджету Екатеринбурга в 1 миллион рублей.

Депутат гордумы Константин Киселев высказал предложение провести опрос по правилам референдума. По его мнению, это позволить защитить результаты опроса от фальсификации.

Мы знаем финансовые возможности некоторых людей. Пятьдесят тысяч человек привести легко, а вот, например, 150 тысяч человек – практически невозможно, заявил депутат.

Киселев считает, что необходимо установить порог в 250-300 тысяч человек, имеющих право голоса.

Мы должны понять ту численность, которая нам покажет достоверность. Давайте установим численность, которая обычно приходит на выборы. Пятьдесят процентов - это много. Обычно приходят в последнее время порядка 300 тысяч человек – это 30% от всех (жителей), имеющих право голоса,предложил парламентарий.

Депутат также отметил, что можно организовать избирательный участки, как на выборах и привлечь наблюдателей.