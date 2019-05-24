В Екатеринбурге планируют создать новую систему оповещения о проектах

После встречи со сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы председатель гордумы Екатеринбурга заявил, что «город впервые столкнулся с такой проблемой», поэтому депутаты будут ходатайствовать о разработке новой системы оповещения населения о проектах.

По словам Игоря Володина, 27 мая в Екатеринбурге будет организована рабочая группа, которая займется проработкой технической части проведения опроса по поводу строительства Собора святой Екатерины. В нее войдут не только депутаты гордумы Екатеринбурга, но и горожане.

Планируется, что порядок вхождения в рабочую группу будет опубликован на сайте гордумы в понедельник. Численный состав группы пока не утвержден.

По словам Володина, встреча с защитниками сквера и сторонниками строительства храма прошла успешно.

Мы выстроили неплохой диалог с населением, выработали единое мнение. Я большего не ждал,высказался спикер.

Председатель гордумы заявил журналистам, что вопрос проведения опроса или референдума будет решен в июне 2019 года.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о готовности принять меры для защиты результатов опроса от фальсификации.