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В Екатеринбурге планируют создать новую систему оповещения о проектах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге планируют создать новую систему оповещения о проектах

Сегодня, 16:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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