В Екатеринбурге планируют создать новую систему оповещения о проектах
Депутаты Екатеринбурга планируют ходатайствовать о создании новой системы оповещения горожан о проектах, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на спикера гордумы Игоря Володина.
После встречи со сторонниками и противниками строительства храма святой Екатерины в сквере у Театра драмы председатель гордумы Екатеринбурга заявил, что «город впервые столкнулся с такой проблемой», поэтому депутаты будут ходатайствовать о разработке новой системы оповещения населения о проектах.
По словам Игоря Володина, 27 мая в Екатеринбурге будет организована рабочая группа, которая займется проработкой технической части проведения опроса по поводу строительства Собора святой Екатерины. В нее войдут не только депутаты гордумы Екатеринбурга, но и горожане.
Планируется, что порядок вхождения в рабочую группу будет опубликован на сайте гордумы в понедельник. Численный состав группы пока не утвержден.
По словам Володина, встреча с защитниками сквера и сторонниками строительства храма прошла успешно.
Мы выстроили неплохой диалог с населением, выработали единое мнение. Я большего не ждал,высказался спикер.
Председатель гордумы заявил журналистам, что вопрос проведения опроса или референдума будет решен в июне 2019 года.
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил о готовности принять меры для защиты результатов опроса от фальсификации.
Напомним, 25 мая в мэрии Екатеринбурга состоялись депутатские слушания по поводу организации опроса по строительству Храма-на-Драме в Театральном сквере. Власти уральской столицы заявили о невозможности проведения референдума, аргументируя свою позицию его высокой стоимостью, долгосрочностью проведения и количеством участников голосования. Однако защитники сквера и сторонники храма отстаивали позицию, согласно которой референдум необходим.