В Екатеринбурге приставы арестовали бутик в ТЦ брендовой одежды

Коммерсант задолжал 300 тысяч рублей по налогам, а также более 10 миллионов рублей арендаторам площадей в этом торговом центре, кредитным организациям и другим лицам. В «Гермес Плазе» предпринимателю принадлежат около 45 квадратных метров торговых площадей. Сейчас они сданы в аренду под бутик меховых изделий.