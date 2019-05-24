В Екатеринбурге приставы арестовали бутик в ТЦ брендовой одежды
Сегодня, 14:02ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Судебные приставы арестовали бутик владельца торговых площадей в ТЦ «Гермес Плаза» в Екатеринбурге, сообщает УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Коммерсант задолжал 300 тысяч рублей по налогам, а также более 10 миллионов рублей арендаторам площадей в этом торговом центре, кредитным организациям и другим лицам. В «Гермес Плазе» предпринимателю принадлежат около 45 квадратных метров торговых площадей. Сейчас они сданы в аренду под бутик меховых изделий.
Стоимость торговых площадей определят эксперты, после этого имущество должника будет выставлено на продажу.
Ранее сообщалось, что у предпринимательницы из Новоуральска, задолжавшей 50 тысяч рублей по налогам и сборам, судебные приставы арестовали товар в магазине — ковры и ламинат. Товар оставлен на хранение без права реализации.
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