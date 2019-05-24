В Екатеринбурге разыскивается мужчина подозреваемый в убийстве матери
Вчера, 23:35ОбществоФото: sverdlovsk.sledcom.ru
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Екатеринбургские следователи объявили в розыск 36-летнего Владислава Птичкина. Мужчина подозревается в убийстве собственной матери, сообщает E1.
Сюжеты: Екатеринбург
С 15 мая 2019 года Птичкин скрылся от органов следствия и на данный момент его местонахождение неизвестно. Его 60-летняя мать пропала без вести в феврале 2019 года и чуть позже её тело нашли со следами насильственной смерти.
Следствие обращается к самому гражданину Птичкину: в соответствии с действующим уголовным законодательством, явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления являются обстоятельствами, смягчающими наказание,отметили представители следственного комитета.
Информацию о местонахождении подозреваемого в убийстве просят сообщать по номеру 8 (932) 600-51-28.
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