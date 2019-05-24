ВГОК получил предупреждение об отключении воды за долги

Помимо «ВГОКа» задолженности имеются у двух предприятий Кушвы. Это ООО «Баранчинский электромеханический завод» и ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков». Сумма долга перед ресурсоснабжающей организацией составляет 7,1 млн рублей и 738 тыс., соответственно. Ранее должники получили уведомление об ограничении водоснабжения и в срок до 23 мая обязаны были погасить задолженность.