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ВГОК получил предупреждение об отключении воды за долги
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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ВГОК получил предупреждение об отключении воды за долги

Вчера, 22:49ОбществоФото: pixabay.com
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