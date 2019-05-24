ВГОК получил предупреждение об отключении воды за долги

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Из-за имеющейся задолженности в 2,6 млн рублей «Высокогорский ГОК» может лишиться водоснабжения, сообщает «Правда УрФО». Срок погашения задолженности истёк 23 мая и уже 24 числа поставщик должен прекратить подачу воды на предприятие.
Помимо «ВГОКа» задолженности имеются у двух предприятий Кушвы. Это ООО «Баранчинский электромеханический завод» и ЗАО «Кушвинский завод прокатных валков». Сумма долга перед ресурсоснабжающей организацией составляет 7,1 млн рублей и 738 тыс., соответственно. Ранее должники получили уведомление об ограничении водоснабжения и в срок до 23 мая обязаны были погасить задолженность.
«Высокогорский горно-обогатительный комбинат» не в первый раз становится должником. На данный момент в отношении предприятия рассматривается 46 арбитражных дел, общая сумма задолженности по исполнительным листам составляет более 200 млн рублей. Последний иск к комбинату на сумму 36 млн 20 марта подал ООО Институт «Уралгипроруда».
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