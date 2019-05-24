В Нижнем Тагиле готовят проект реконструкции Дома торговца Лебедева
Проект капитального ремонта объекта культурного наследия «Дом торговца Лебедева», расположенного на Карла Маркса, 53, разработает компания «Наследие» из Перми. На выполнение работ из бюджета Свердловской области выделено 3,7 млн рублей. Согласно условиям контракта, они должны быть закончены в течение полугода.
Пермская компания с 2013 года реализовала более 36 проектов. В портфолио у подрядчика не только разработка документации, но и реставрационные работы церквей и памятников истории и культуры.
Двухэтажный каменный особняк торговца мукой Лебедева был возведён во второй половине XIX века. В начале XX века в здании располагалась конспиративная квартира РСДРП (б). За год работы (к концу 1905 года) группа под руководством С. И. Залкинда стала одной из самых крупных на Урале и насчитывала 200 человек.
Долгое время в здании работало отделение УФМС (ОВИР), где занимались выдачей загранпаспортов и миграционным учётом. Сейчас в здании располагается ФГУП «Главный Центр Специальной Связи». Объекта находится в оперативном управлении у ГБУК СО «Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Свердловской области».