В Нижнем Тагиле готовят проект реконструкции Дома торговца Лебедева

Пермская компания с 2013 года реализовала более 36 проектов. В портфолио у подрядчика не только разработка документации, но и реставрационные работы церквей и памятников истории и культуры.

Двухэтажный каменный особняк торговца мукой Лебедева был возведён во второй половине XIX века. В начале XX века в здании располагалась конспиративная квартира РСДРП (б). За год работы (к концу 1905 года) группа под руководством С. И. Залкинда стала одной из самых крупных на Урале и насчитывала 200 человек.