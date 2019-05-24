В Ростовской области началось строительство первого ветропарка

Участие в этом событии приняли губернатор Василий Голубев, гендиректор "Энел Россия» Карло Палашано и Чрезвычайный и Полномочный Посол Итальянской республики в России Паскуале Терраччано. Об этом сообщает Rostovgazeta.ru.

Проект попал в "губернаторскую сотню", для строительства подготовили площадку в 133 гектара. Мощность Азовской ВЭС будет достигать 90 мегаватт.

Само строительство оценили в 10 миллиардов рублей.

Сейчас в Ростовской области идет реализация сразу нескольких проектов в сфере ветроэнергетики, но компания "Энел Россия" первой вышла на стройплощадку. Губернатор пообещал оказать необходимое содействие.

Стало известно, что благодаря 26 турбинам, которые установят на территории Азовской ВЭС, получится значительно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

По словам главы "Энел Россия", проект позволит реализовать стратегию развития возобновляемой энергетики в России. Терраччано добавил, что при помощи новых технологий Италия помогает России перейти на экологически чистые источники энергии. Он выразил надежду, что действия Enel станут примером для других компаний, планирующих стать инвесторами в Ростовской области.