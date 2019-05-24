В Серове на месте школы построят духовно-просветительский центр
Участок площадью девять тысяч квадратных метров и стоимостью 23 миллиона рублей будет использован для строительства духовно-просветительского центра, пишет интернет-издание Znak.
Комитет ЗакСо Свердловской области согласовал передачу земельного участка в муниципальную собственность. Ранее на нем находилась коррекционная школа. Корреспондентам Znak в Серовской епархии пояснили, что муниципалитет планирует передачу участка церкви, уже осенью там начнется строительство православного центра.
Цель работы духовного центра — воспитание молодежи и населения в среде духовно-нравственных ценностей,пояснили в епархии.
В духовном центре будут работать кружки. Коррекционная школа переехала в другое строение. По словам директора школы, муниципалитет в конце прошлого года выделил для школы новый участок площадью 30 квадратных метров.
Напомним, что в Екатеринбурге на месте сквера запланировано строительство храма. После череды пикетов, начавшихся 13 мая, мэрия предложила горожанам выбрать другое место для строительства Храма святой Екатерины. 22 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашеав сообщил, что на месте Театрального сквера не будут возводить храм. Однако 23 мая мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что данный участок не будет исключен из рассматриваемых под застройку.