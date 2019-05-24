В Серове на месте школы построят духовно-просветительский центр

Комитет ЗакСо Свердловской области согласовал передачу земельного участка в муниципальную собственность. Ранее на нем находилась коррекционная школа. Корреспондентам Znak в Серовской епархии пояснили, что муниципалитет планирует передачу участка церкви, уже осенью там начнется строительство православного центра.

Цель работы духовного центра — воспитание молодежи и населения в среде духовно-нравственных ценностей,пояснили в епархии.

В духовном центре будут работать кружки. Коррекционная школа переехала в другое строение. По словам директора школы, муниципалитет в конце прошлого года выделил для школы новый участок площадью 30 квадратных метров.