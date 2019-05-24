В Свердловской области из-за бездействия администрации затопило 16 садовых участков

Причиной подтопления стало необеспечение откачки воды из ствола в шахте «Егоршинская» в необходимом объеме, отсутствие финансирования мероприятий по функционированию шахтного водоотлива, срыва сроков ввода в эксплуатацию дренажных узлов на территории поселка.

В акте прокурорского реагирования содержались следующие требования: обеспечить непрерывную откачку подземных вод, предусмотреть дополнительное финансирование мероприятий по функционированию шахтного водоотлива и организовать ввод в эксплуатацию дренажных узлов. Также администрация должна провести претензионно-исковую работу в отношении подрядной организации, осуществляющей их монтаж.