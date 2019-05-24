В Свердловской области из-за бездействия администрации затопило 16 садовых участков
В поселке Буланаш Артемовского района в мае 2019 года подземными водами затопило 16 садовых участков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Причиной подтопления стало необеспечение откачки воды из ствола в шахте «Егоршинская» в необходимом объеме, отсутствие финансирования мероприятий по функционированию шахтного водоотлива, срыва сроков ввода в эксплуатацию дренажных узлов на территории поселка.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений федерального законодательства в адрес администрации Артемовского городского округа.
В акте прокурорского реагирования содержались следующие требования: обеспечить непрерывную откачку подземных вод, предусмотреть дополнительное финансирование мероприятий по функционированию шахтного водоотлива и организовать ввод в эксплуатацию дренажных узлов. Также администрация должна провести претензионно-исковую работу в отношении подрядной организации, осуществляющей их монтаж.