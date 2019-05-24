В Свердловской области пройдет XVII межрегиональная Ирбитская ярмарка
Сегодня, 14:47ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С 9 по 11 августа в Ирбите пройдет традиционная выставка-ярмарка, сообщает департамент информполитики Свердловской области.
Планируется, что в 2019 году XVII межрегиональная Ирбитская выставка-ярмарка разместится в старинном здании Ирбита — в Пассаже. Здесь же будет организована фото экспозиция по истории Ирбитской ярмарки. Для гостей мероприятия будет организован фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Город мастеров», в нем примут участие около 150 резидентов.
Также в эти дни будет открыта «Чайная улица», а любителей техники приглашают на «Уральский мотоциклетный завод».
Для туристов организаторы подготовили обширную вечернюю программу. Предполагается, что на период проведения ярмарки музеи города будут работать в ночное время.
В 2018 году Ирбитскую ярмарку посетили 40 тысяч человек. 579 участников из 22 регионов России представили свои стенды.
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