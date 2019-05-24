В Свердловской области пройдет XVII межрегиональная Ирбитская ярмарка

Планируется, что в 2019 году XVII межрегиональная Ирбитская выставка-ярмарка разместится в старинном здании Ирбита — в Пассаже. Здесь же будет организована фото экспозиция по истории Ирбитской ярмарки. Для гостей мероприятия будет организован фестиваль народных художественных промыслов и ремесел «Город мастеров», в нем примут участие около 150 резидентов.

Также в эти дни будет открыта «Чайная улица», а любителей техники приглашают на «Уральский мотоциклетный завод».

Для туристов организаторы подготовили обширную вечернюю программу. Предполагается, что на период проведения ярмарки музеи города будут работать в ночное время.